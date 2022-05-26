العراق خلال اليومين المقبلين يخلو من الغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة

2022/05/26 | 11:01 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، تفاصيل حالة الطقس في العراق ليوم غد الجمعة والأيام التي تليه

وذكرت الهيئة في بيان اليوم، (26 أيار 2022)، أنّ “الطقس صحو خلال اليوم واليومين المقبلين، فيما تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا، مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن”.

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