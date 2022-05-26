هل الحذاء الذهبي مصنوع من الذهب فعلا؟

2022/05/26 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

توج النجم المصري محمد صلاح، بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في مسيرته، بعد تصدره ترتيب قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وتشارك النجم المصري الجائزة مع جناح نادي توتنهام، الدولي، الكوري الجنوبي، سون هيونغ مين، بعدما سجل كل واحد منهما 23 هدفا.

هل "الحذاء الذهبي" مصنوع حقا من الذهب؟

يتبادر للكثيرين من عشاق كرة القدم سؤال محير في كل مناسبة يتم فيها تتويج أحد اللاعبين بالحذاء الذهبي، وهو هل الحذاء الذي يمنح للاعبين مصنوع حقا من الذهب؟.

لمعرفة الجواب، أكدت صحيفة "New Straits Times"، أن نسخ الحذاء الذهبي التي تمنح للهدافين في مختلف الدوريات الأوروبية، بمن فيها الدوري الإنجليزي، تصنع معظمها من سبيكة نحاسية مطلية بالذهب، أو يمكن أن يكون الحذاء مرشوشا بطلاء ذهبي.

وأضافت الصحيفة، أنه لا يوجد اتحاد كرة قدم في العالم يرغب في منح جائزة سنوية عبارة عن حذاء مصنوع من الذهب الخالص، لا سيما وأن الحذاء قد يزن حوالي كيلوغرام، لذلك سيكون مكلفا للغاية.

وأوضحت الصحيفة أن جودة الحذاء الذهبي تختلف من بلد إلى آخر، لكن معظم الدول تصنع الحذاء الذهبي من النحاس المطلي بالذهب.

هل يحصل صاحب الحذاء الذهبي على مال؟

في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتلقى الفائزون بالحذاء الذهبي، جائزة مالية قدرها ألف جنيه إسترليني عن كل هدف سجلوه طوال الموسم، على أن يتم التبرع بهذا المبلغ إلى جمعية خيرية، لذلك تكون قيمة التتويج بالحذاء الذهبي معنوية أكثر منها مادية.

من هو أكثر الفائزين بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي؟

بدأ منح جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي في موسم 1993-1992، ويعتبر المهاجم الدولي الإنجليزي السابق، تيدي شيرينغهام، أول من فاز بهذه الجائزة في الدوري الإنجليزي، فيما يعتبر الفرنسي تيري هنري، نجم أرسنال السابق، أكثر من فاز بجائزة الحذاء الذهبي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بواقع 4 مرات.

ويتشارك هداف نادي ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، مع الدولي الإنجليزي السابق، آلان شيرر، ونجم توتنهام الحالي، هاري كين، المركز الثاني في قائمة أكثر المتوجين بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي، برصيد ثلاثة أحذية ذهبية لكل منهم.

وبشكل عام، تمنح جائزة الحذاء الذهبي في عدة دوريات وبطولات، بمن فيها بطولة كأس العالم، وبطولة كأس أمم أوروبا، كما يمنح الحذاء الذهبي الأوروبي سنويا للاعب الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف في الدوريات الأوروبية، ويعتبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أكثر من توج بالحذاء الذهبي الأوروبي، بواقع ست مرات، فيما يعتبر غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، أكثر من تصدر قائمة الهدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل الحذاء الذهبي مصنوع من الذهب فعلا؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل الحذاء الذهبي مصنوع من الذهب فعلا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).