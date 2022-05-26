خام البصرة يعاود الارتفاع بما يقارب من دولارين

2022/05/26 | 11:08 - المصدر: قناة التغيير

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ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، اليوم الخميس، بما يقارب من دولارين، ليصل الى اكثر من 104 دولارات للبرميل.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 1.82 دولار وبنسبة تغيير بلغت 1.77% ليصل الى 104.60 دولارات للبرميل الواحد.

وتذبذبت اسعار خامات منظمة اوبك حيث بلغ سعر خام مربان الاماراتي 111.56 بارتفاع 1.11 دولار ، وارتفع الخام العربي السعودي ايضا حيث بلغ 111.53 بارتفاع بلغ 1.67، في حين سجل مزيج ايران الثقيل الذي 108.72 بانخفاض 0.21 سنتاً، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 117.74 دولاراً بانخفاض بلغ 0.04 سنتاً، وبلغ خام بوني النيجيري 117.86 دولاراً بانخفاض بلغ 0.15 سنتاً، فيما بلغ خام جيراسول الانغولي 113.47 بانخفاض 0.20 سنتاً”.

وارتفعت اسعار النفط اليوم الخميس بعد توقعات بشحة المعروض وزيادة الطلب عليه، وانخفاض مخزونات النفط الخام الامريكية.

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