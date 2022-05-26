2022/05/26 | 11:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الخميس، عن القاء القبض على ١٧ متهما بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تمكنت مفارز ودوريات من اقسام شرطة الخالص والمقدادية والمنصورية وقسم مكافحة إجرام ديالى، من إلقاء القبض على (١٧) مطلوب للقضاء خلال الممارسات الامنية لليومين الماضيين”.[…]

ظهرت المقالة القبض على ١٧ متهما بقضايا مختلفة في ديالى أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ١٧ متهما بقضايا مختلفة في ديالى) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ١٧ متهما بقضايا مختلفة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).