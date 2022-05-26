شنكالي: حكومة الكاظمي تعيش في عالم افتراضي لا علاقة له بالمواطن

2022/05/26 | 11:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… انتقد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الخميس، سياسات حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، مشيرا الى أنها تعيش في عالم افتراضي لا علاقة بالمواطن.وقال شنكالي في تغريدة على “تويتر” اطلعت عليه /المعلومة/، “ماذا تعني ان تملك الدولة 90 مليار $ كأحتياطي نقدي مع وجود ارتفاع كبير في نسبة الفقر والبطالة […]

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