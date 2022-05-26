وصول تعزيزات جديدة للجيش التركي في دهوك.. ماذا يجري؟

2022/05/26 | 11:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني، الخميس، عن وصول تعزيزات للجيش التركي المتواجد في محافظة دهوك.

وقال المصدر إنه “بعد الخسائر التي تعرض لها الجيش التركي المتواجد في مناطق الزاب وأسفين وكاني مآسي فقد أرسل تعزيزات عسكرية من المقاتلين والأسلحة”.

وأضاف أن “التعزيزات الجديدة كانت بحدود 200 جندي توزعوا على قواعد وربايا عسكرية مختلفة في جبل كورك ومناطق زاخو وكاني مآسي وغيرها، فيما تخوض القوات التركية معارك شرسة مع عناصر حزب العمال الكردستاني”.

ومنذ أكثر من شهر أعلنت القوات التركية عن القيام بعملة عسكرية في مناطق محافظة دهوك، بحجة مقاتلة عناصر حزب العمال الكردستاني.

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