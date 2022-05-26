البصرة.. لغم من حرب الثمانينيات يهشم ساق عامل بلدية

2022/05/26 | 11:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة عامل بلدية اثر انفجار لغم من مخلفات حرب الثمانينيات في البصرة جنوبي العراق.

وقال المصدر، إن لغماً أرضياً من مخلفات الحرب العراقية – الإيرانية انفجر صباح اليوم، في ناحية السيبة جنوب محافظة البصرة، ما اسفر عن اصابة عامل بلدية”، مبيناً أن “الانفجار تسبب بتهشم الساق اليسرى للعامل”.

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