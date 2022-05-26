العراق.. حرارة تلامس الـ40 درجة بثلاث محافظات وغبار في هذه المناطق

2022/05/26 | 11:46 - المصدر: وكالة خبر

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توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس لليوم الخميس (26 أيار 2022) والأيام الأربعة المقبلة.

وذكرت الهيئة أن درجات الحرارة تلامس الـ40 درجة في البصرة والمثنى وميسان، فيما أشارت إلى أن المناطق الجنوبية والوسطى تشهد تصاعدا للغبار في بعض الأماكن جراء الرياح الشمالية الغربية.

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