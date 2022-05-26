روسيا تتوقع تراجع إنتاج النفط بنحو 8.4٪ في 2022

2022/05/26 | 11:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي ، (اليوم الخميس) ، تراجع إنتاج البلاد النفطي إلى ما بين 480 و500 مليون طن هذا العام من 524 مليون طن في 2021.ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله للصحفيين في طهران: إن التوقعات قابلة للتغيير تبعاً للوضع.وذكرت وزارة الاقتصاد الروسية أن إنتاج النفط هذا العام سينخفض بنسبة 9.3 بالمئة إلى 475.3 مليون طن.وقال نوفاك للصحفيين: «أعتقد أن الانكماش سيكون أقل بكثير.



كان هناك شهر واحد فقط زاد الانكماش فيه على مليون برميل يومياً ولم يعد الأمر كذلك الآن.



لذلك أعتقد أنه سيكون هناك انتعاش في المستقبل».

(رويترز)

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