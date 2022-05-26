وسط منطقة حرب.. عالم نفس أمريكي يساعد الضحايا في أوكرانيا على التعامل مع الصدمات التي تعرضوا لها خلال الأشهر الماضية

2022/05/26 | 11:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، تُرك العديد من الأوكرانيين في وسط المعاناة من الصدمة والخوف.تتحدث CNN إلى طبيب نفسي أمريكي سافر إلى أوكرانيا لمساعدة السكان المحليين والمعالجين، وتعليمهم الأدوات لتمكين الأشخاص للتعامل مع الصدمات الشديدة.

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