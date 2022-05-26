2022/05/26 | 11:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت الصفارةُ العراقيّة حضوراً مميزاً في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.وقادَ الحكمُ الدولي زيد ثامر لقاءَ فريقي بي جي باثم التايلندي مع ضيفه فريق يونايتد سيتي الفليبيني في إطارِ بطولة دوري أبطالِ آسيا.وواصلَ الدوليّ زيد نجاحهُ وقادَ مع زميله أكرم علي مباراةَ تشرين السوري وهلال القدس الفلسطيني ضمن كأس […]

ظهرت المقالة زيد ثامر وأكرم علي يتألقان في قيادة المباريات الآسيوية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيد ثامر وأكرم علي يتألقان في قيادة المباريات الآسيوية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيد ثامر وأكرم علي يتألقان في قيادة المباريات الآسيوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).