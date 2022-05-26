بعد مطالبته منح أراضي لروسيا.. الرئيس الأوكراني يشن هجوما على كيسنجر

2022/05/26 | 12:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي، هجومًا عنيفًا على وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنغر، الذي اقترح الثلاثاء، أن تهدف مفاوضات السلام إلى إنشاء حدود بين موسكو وكييف في دونباس كما كانت موجودة عشية الغزو الروسي، بحسب شبكة "سي إن إن".

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