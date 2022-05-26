بغداد وصلاح الدين في مرمى عاصفة ترابية جديدة

2022/05/26 | 12:04 - المصدر: وكالة خبر

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رأى راصد جوي عراقي، اليوم الخميس، أن العاصمة بغداد ومحافظة صلاح الدين في مرمى عاصفة ترابية جديدة.

وقال صادق عطيه، في تحديث جوي، إن محافظة صلاح الدين في مرمى الغبار المتصاعد من وسط نينوى بسبب نشاط الرياح السطحية، مبيناً أن متوسط الشدة يصل الان للعاصمة بغداد ويزداد ظهراً، مع تواجد للغبار الخفيف في شمال وجنوب البلاد حالياً.

وتوقع عطيه، أيضاً أن يتصاعد الغبار في مدن واسط وميسان والبصرة خلال الظهيرة، بسبب نشاط الرياح الشمالية التي تهدأ ليلاً.

وشهد العراق في الآونة الأخيرة عواصف ترابية شديدة الكثافة كان آخر يوم الاثنين الماضي، حيث غطى الغبار الكثيف مدن البلاد كافة، قبل ان ينتقل الى إيران وعدد من الدول الخليجية.

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