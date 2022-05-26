زيدان ووزير الكهرباء يبحثان معالجات الإشكاليات التي تعترض جهود الوزارة

2022/05/26 | 12:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ووزير الكهرباء عادل كريم، اليوم الخميس، المعالجات القانونية للإشكاليات التي تعترض جهود الوزارة.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل وزير الكهرباء عادل كريم ووكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع نزار التميمي".

واضاف انه "تم بحث المعالجات القانونية للإشكاليات التي تعترض جهود الوزارة في تقديم خدمات الكهرباء للمواطنين".

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