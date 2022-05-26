تفاصيل لقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير الكهرباء

2022/05/26 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، مع وزير الكهرباء عادل كريم، ووكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع نزار التميمي، المعالجات القانونية للإشكاليات التي تعترض جهود الوزارة.وقال إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "زيدان، استقبل اليوم الخميس، وزير الكهرباء عادل كريم ووكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع نزار التميمي".واضاف ان "زيدان بحث معهم المعالجات القانونية للإشكاليات التي تعترض جهود الوزارة في تقديم خدمات الكهرباء للمواطنين".

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