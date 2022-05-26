2022/05/26 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، منح عيدية 100 ألف دينار لفئة من المتقاعدين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي ترأسـت اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بجلسته الثانية للعام الحالي، بحضور اعضاء المجلس الممثلين بالمدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران (عضوا) ومعاون المدير العام (مقررا) وباقي الاعضاء".

وأضاف البيان أن "الاجتماع تمخض عن عدة قرارات تخدم الطبقة العمالية منها منح عيدية مقدارها 100 الف دينار للمتقاعدين المضمونين بمناسبة عيد الأضحى المبارك واعفاء جميع افران الصمون والمخابز من الغرامات بنسبة 100%، فضلا عن إعفاء معامل الطابوق من الغرامات بنسبة 100% مراعاة للجانب الاقتصادي وارتفاع الاسعار".

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