نائب: التصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني سيمر بسهولة

2022/05/26 | 12:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد النائب عن كتلة النهج الوطني احمد الربيعي، اليوم الخميس، ان التصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني سيمر بسهولة.وقال الربيعي في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني الاسرائيلي من القوانين المهمة الوطنية ذات البعد القيمي والمبدأي ويوجد اجماع على هذا القانون”.وأضاف الربيعي “لم نلاحظ […]

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