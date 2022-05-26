فائض الصدفة.. احمد الزيادي

2022/05/26 | 12:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب احمد الزيادي:

اكثر ما يثير السخرية ان وزارة النفط ومعها وزارة المالية ومستشاري رئيس الوزراء يتحدثون عن الفائض المالي الذي تحقق وكأنه جاء نتيجة جهدهم ومثابرتهم وتطبيقاً لخططهم !.

هذا يسمى فائض الصدفة فلولا حرب روسيا – أوكرانيا لكنتم تبكون الان لعدم قدرتكم على تسديد الرواتب كما كنت تفعلون سابقا.

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