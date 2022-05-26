أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008

2022/05/26 | 12:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، ليتجاوز 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.ارتفع في المزاد، يوم أمس الأربعاء 25 أيار، سعر تبادل الغاز في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) بأكثر من 6.7% إلى 9.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أو 322 دولارًا لكل 1000 […]

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