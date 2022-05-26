ركل ولكم ودفع.. كاميرا ترصد موظفة متجر مجوهرات وزميلها يبرحان مجموعة لصوص ضربًا

2022/05/26 | 12:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقطت كاميرا مراقبة اللحظة التي قام فيها موظفو متجر مجوهرات بركل ولكم وضرب أشخاص حاولوا تحطيم وسرقة محل المجوهرات باستخدام مطارق لتهشيم الزجاج كانوا يحملونها، في مدينة هنتنغتون بيتش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.ولا تزال الشرطة في المدينة تبحث عن المشتبه بهم بعد رحيلهم بأيد فارغة.

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