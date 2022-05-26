2022/05/26 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_صقر تمهيدتسعي البشرية دائما - وأنظمة الحكم عموما ؛ بما فيها التي تتمتع بقسط ما من العدالة- تسعي إلي توسيع دائرة حيازة الثروة الاجتماعية..



علي عدد متزايد من السكان .



لأن ذلك يشعر الجمهور برغبة الإدارة في أن يساهم كل السكان في تأدية دورهم نحو المجتمع، وفي إشاعة العدل وتطبيق قواعده ، وفي تقوية الروابط الاجتماعيىة وتأكيد شعور المواطنة..



ومن ثم في ضبط حركة المجتمع وترقية مقومات أفراده ورفع مستوا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للأرض الزراعية قدسيتها والفلاحون الأحق بحيازتها - بشير صقر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للأرض الزراعية قدسيتها والفلاحون الأحق بحيازتها - بشير صقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).