أمام الحكومة القادمة في العراق عمل ضخم من الإرث للحكومات الماضية يجب إنجازه - فلاح أمين الرهيمي

2022/05/26 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي أعلنت وزارة التخطيط احتمال ارتفاع نسبة الفقر في العراق بسبب شحة المواد الغذائية في العالم وهذا يعني أن نسبة الفقر ستصبح 35% وكذلك نسبة البطالة تجاوزت 30% كما أن العراق يعاني من أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية وكان المؤمل من زيادة أسعار النفط ستساعد العراق على تحويل اقتصاده الريعي إلى اقتصاد إنتاجي يكتفي الشعب العراقي منه ذاتياً ويؤمن على أمنه الغذائي إلا أن الأزمة الغذائية العالمية ربما تدفع الحكو ......





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