2022/05/26 | 12:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عن التوجه لاعداد سلّم جديد لرواتب الموظفين.

وقال عضو اللجنة النائب هيثم الزهوان في تصريح إن “هناك مساعيَ لاعداد سلّم جديد للرواتب ضمن موازنة 2022″، مبيناً، أن “مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لن يشمل تعديل رواتب الموظفين؛ كونه مخصصاً لأهداف محددة”.

وأضاف، أن “الفئات المشمولة بالتعيينات ضمن موازنة 2022 هي الرعاية الاجتماعية وعقود 315 والأجراء اليوميون اضافة الى المحاضرين المجانيين”.

واكد الزهوان، أن “موازنة 2022 سيكون فيها جدول جديد خاص للضرائب، خاصة بعد ارتفاع اسعار النفط وايراداته العالية”، مشيراً الى أنه “سيكون هناك تغيير بالضرائب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تكشف عن توجه لاعداد سلّم جديد لرواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تكشف عن توجه لاعداد سلّم جديد لرواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).