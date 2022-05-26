الاتحاد: نحتاج لتنازلات من حزب البارزاني للوصول إلى حلول

2022/05/26 | 12:26 - المصدر: وكالة خبر

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أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني آرام جباري، الخميس، الحاجة الى تنازلات من الحزب الديمقراطي الكردستاني للوصول لحلول لتوحيد البيت الكردي.

وقال جباري إنه “بالرغم من الاجتماعات الأخيرة التي عقدت بين الحزبين والتقارب الذي حصل، لكنه ماتزال هناك الكثير من المشاكل العالقة بين الطرفين”.

وأضاف أنه “ليست مشكلة رئاسة الجمهورية هي الوحيدة بين الطرفين، ولكن هناك مشاكل أخرى، مثل انتخابات برلمان الإقليم وتصدير النفط والأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها المواطن، وكل تلك المشاكل بحاجة لتنازلات من الطرف الآخر”.

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