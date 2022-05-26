قطع جزئي لطريق حيوي في بغداد غداً الجمعة

2022/05/26 | 12:30 - المصدر: السومرية نيوز

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نوهت أمانة بغداد، عن قطع جزئي في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد، يبدأ من من الساعة ٧ صباح يوم الجمعة حتى الساعة الواحدة بعد الظهر.

وذكرت الامانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تقوم كوادر دائرة المشاريع في أمانة بغداد باعمال صيانة ومعالجة المفاصل العرضية المتضررة في شارع فلسطين للمقطع من محطة وقود شارع فلسطين وباتجاه مجسر بيروت وبالاتجاهين وسيكون قطع جزئي للطريق وبالتنسيق مع مديرية مرور الرصافة".

وأَضافت، أن "العمل يبدأ من الساعة ٧ صباح يوم الجمعة حتى الساعة الواحدة بعد الظهر".

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