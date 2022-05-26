2022/05/26 | 12:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن مفارز النجدة النهرية تمكنت من انتشال جثة مجهولة الهوية من داخل نهر جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مفارز النجدة النهرية تمكنت من انتشال جثة رجل مجهول الهوية من داخل نهر دجلة ضمن منطقة البوعيثة جنوب بغداد".ولم يتبين اذا كان الحادث غرق اثناء السباحة او انتحار، بحسب المصدر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشال جثة مجهولة الهوية من داخل نهر جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشال جثة مجهولة الهوية من داخل نهر جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).