سليم النصيري يوقع آخر نتاجاته الاقتصادية في معرض بغداد الدولي للكتاب

2022/05/26 | 12:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

يوقع مستشار رابطة المصارف العراقية الخاصة سمير النصيري، آخر نتاجاته المتخصصة بمجال الاقتصاد والمال.

وتقيم الحفل الدار العربية للعلوم، في ظهر يوم السبت المقبل الموافق 38 ايار الجاري، على أرض معرض بغداد الدولي للكتاب، القاعة الثانية الخاصة بالندوات الثقافية.

وقدم النصيري مجموعة من الكتب المختصة بالشأن الاقتصادي العراقي، وتمثل خلاصته خبرته بالمجال طوال مسيرته المهنية.

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