ديالى.. 500 ألف مزارع ضحية الجفاف واتهامات لوزارة الموارد المائية بتبذير المياه

2022/05/26 | 12:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حذر رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي، الخميس، من فقدان معظم انتاج العراق من الفواكه، نتيجة تفاقم أزمة الجفاف بالموسم الحالي.

وقال التميمي لـ "الاقتصاد نيوز"، إن "ديالى تمثل سلة العراق الغذائية وهي معرضة لفقدان 75% من انتاج الفواكه والنخيل العام الحالي بسبب شحة المياه والجفاف"، مؤكدا أن "500 ألف مزارع مع عوائلهم تضرروا في المحافظة بسبب الأزمة".

وحمل وزارة الموارد المائية مسؤولية "تبذير المياه في موسم 2020 إذ انها لم تقوم بالمحافظة على محياه بحيرة حمرين بالشكل الأمثل واطلاق المياه بشكل عشوائي"، مشيرا الى أن "وزير الموارد الحالي وافق على حفر 100 بئر كمرحلة أولى من أصل 300 لتوفير مياه السقي لأشجار ديالى وانقاذها من خطر الموت".

وأشار الى أن "وزارة الزراعة بدورها منعت زراعة محاصيل الشلب والحنطة والذرة والشعير على أثر الأزمة"، محذرا من "فقدان الثروة الحيوانية في العراق لان اغلب رعاة المواشي يتجهون لبيع مواشيهم بسبب الصعوبات التي يواجهونها من غياب المياه وارتفاع اسعار الاعلاف".

وأسفر نقص المياه وارتفاع نسبة الجفاف في العراق، على خفض نسبة الاراضي المزروعة في الموسم الصيفي بنحو 40% عن الخطة الزراعية للعام الماضي.

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