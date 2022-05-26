2022/05/26 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LjdEDvPIvSk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بايدن يفتح النار على ايران و حرسها الثوري !!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بايدن يفتح النار على ايران و حرسها الثوري !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).