كاتبة مقال

2022/05/26 | 12:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت هيئة محلفين في ولاية أوريغون غرب الولايات المتحدة روائية أميركية كتبت مقالاً بعنوان "كيف تقتلين زوجك"، بتهمة قتل زوجها.

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