صلاح يشعل مواقع التواصل قبيل مواجهة ريال مدريد (صورة)

أشعل النجم المصري، محمد صلاح، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك صورة له على حساباته الشخصية، قبل أيام من مواجهة فريقه ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك صلاح مع متابعيه في موقعي “إنستغرام” و”تويتر”، صورة له وهو يحمل جائزة أفضل هداف وجائزة أفضل صانع أهداف، اللتين توجا بهما نهاية الأسبوع الماضي في ختام فعاليات الدوري الإنجليزي.

علق صلاح على الصورة قائلا: “لم ننته بعد”، في إشارة إلى تطلعه لإنهاء الموسم بلقب جديد من خلال التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، حينما يواجه ليفربول نادي ريال مدريد في المباراة النهائية المرتقبة السبت المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

وحظيت صورة صلاح، بأكثر من مليون ونصف مليون إعجاب على حسابه في موقع “إنستغرام” كما علق عليها قرابة 20 ألف شخص.

ونالت الصورة ذاتها على حسابه في موقع “تويتر”، أكثر من 350 ألف إعجاب، وقام 20 ألف شخص بإعادة نشرها.

We’re not done yet.



pic.twitter.com/IiBuC0d9WN

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 23, 2022

