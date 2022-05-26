بوريس جونسون يرفض التقدم باستقالته

2022/05/26 | 12:33 - المصدر: قناة التغيير

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رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مجددا التقدم باستقالته بعد صدور التقرير النهائي للتحقيق في المخالفات التي ارتكبت في مقر رئاسة الوزراء إبان تفشي فيروس كورونا.

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