2022/05/26 | 12:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهمين أثنين بترويج عملة أجنبية مزيفة في بغداد.

وقالت في بيان “تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد من القاء القبض على متهمين بترويج عملة أجنبية مزيفة، بعد توافر معلومات بوجود شخصين بحوزتهما أموال مزورة، حيث تم القبض عليهما بالجرم المشهود وضبط العملة المزيفة أثناء محاولتهما تصريفها”.

وأضاف “دونت أقوال المتهمين وصدقت قضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام ٢٨١ من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين أثنين بترويج عملة أجنبية مزيفة في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين أثنين بترويج عملة أجنبية مزيفة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).