العمل تعلن عن قرارات مالية تخص العمال المتقاعدين وأصحاب الأفران ومعامل الطابوق

2022/05/26 | 12:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن عدة قرارات تخص العمال المتقاعدين وأصحاب الأفران ومعامل الطابوق.

وذكر بيان للوزارة أن “وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي ترأسـت اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بجلسته الثانية للعام الحالي، بحضور اعضاء المجلس الممثلين بالمدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران (عضوا) ومعاون المدير العام (مقررا) وباقي الاعضاء”.

وأضاف أن “الاجتماع تمخض عن عدة قرارات تخدم الطبقة العمالية منها منح عيدية مقدارها 100 الف دينار للمتقاعدين المضمونين بمناسبة عيد الأضحى المبارك واعفاء جميع افران الصمون والمخابز من الغرامات بنسبة 100%، فضلا عن إعفاء معامل الطابوق من الغرامات بنسبة 100% مراعاة للجانب الاقتصادي وارتفاع الاسعار”.

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