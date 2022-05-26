امانة بغداد تنوه عن قطع جزئي لشارع فلسطين

2022/05/26 | 12:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، انها ستقوم بقطع شارع الفلسطين شرقي العاصمة.

وذكر بيان للامانة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "كوادر دائرة المشاريع في أمانة بغداد ستقوم باعمال صيانة ومعالجة المفاصل العرضية المتضررة في شارع فلسطين للمقطع من محطة وقود شارع فلسطين باتجاه مجسر بيروت وبالاتجاهين".

واضافت ان "الشارع سيتم قطعه بشكل جزئي بالتنسيق مع مديرية مرور الرصافة"، موضحة ان "العمل يبدا من الساعة 7 صباحاً اعتبارا من يوم غد الجمعة حتى الساعة الواحدة بعد الظهر".

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