2022/05/26 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة التربية، اليوم الخميس، نقل المراكز الامتحانية الى سامراء بدلا من تكريت.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم نقل المراكز الامتحانية الى سامراء بدلا من تكريت"، مشيراً الى أن "المناطق التي تم نقل المراكز لها في سامراء هي: بلد - دجيل – ضلوعية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تقرر نقل المراكز الامتحانية الى سامراء بدلاً من تكريت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تقرر نقل المراكز الامتحانية الى سامراء بدلاً من تكريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).