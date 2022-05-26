قريباً.. حل الانسداد السياسي في العراق

2022/05/26 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الخميس، ان حل الانسداد السياسي في العراق بات قريب جداً.وقال الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "كل الأطراف السياسية ادركت جيداً خطورة بقاء الوضع السياسي على ما هو عليه حالياً من انسداد وتقاطع كبير بين كافة الأطراف ولهذا الكل الان يريد الحل ويريد انهاء هذا الانسداد، وهذا ما يؤكد قرب حل الازمة".وبين ان "الجميع ادرك ان سياسية فرض الواقع على الأطراف السياسية والتهميش والاقصاء، لم ولن تقبل بها القوى المؤثرة على الساحة السياسية والشعبية، ولهذا الكل سيكون جالس في القريب العاجل على طاولة الحوار والتفاوض لايجاد حلول ترضي كل الأطراف السياسية في العراق".

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