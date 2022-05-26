بالوثائق.. الجبوري يكشف لرئيس الوزراء عن ملفات فساد وزارة الصناعة

2022/05/26 | 12:41 - المصدر: وكالة خبر

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كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، عن ملفات فساد تخص وزارة الصناعة، فيما وجه كتاب رسمي بشأن تلك الملفات الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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