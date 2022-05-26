الحوالات الخارجية للبنك المركزي ترتفع لتشكل 90% من المبيعات

2022/05/26 | 13:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تستمر حوالات البنك المركزي من الدولار الى الخارج بعمليات الاستيراد بالارتفاع، بالتزامن مع ارتفاع احتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة.

وباع البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 210 ملايين و116 الفا و617 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار”.

وذهبت نسبة 90% من هذه المبيعات لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 190 مليونا و716 ألفا و617 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 19 مليونا و400 ألف دولار”.

وقام 32 مصرفا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و9 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 89 شركة توسط.

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