2022/05/26 | 13:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم الفرنسي هيرفيه رونار عن قائمة المنتخب المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة اليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 ايار/مايو وحتى التاسع من حزيران/يونيو، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لمونديال قطر 2022.

وسيخوض المنتخب خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من حزيران/يونيو، والثانية أمام فنزويلا في التاسع منه، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

واستدعى رونار 26 لاعبا للالتحاق بالمعسكر وهم: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، أمين البخاري، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، حسان التمبكتي، علي لاجامي، محمد البريك، سلطان الغنام، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، علي الحسن، سامي النجعي، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، خالد الغنام، هتان باهبري، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

يذكر أن قرعة المونديال اوقعت السعودية ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين، والمكسيك، وبو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونار يعلن قائمة المنتخب السعودي لِمعسكر إسبانيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونار يعلن قائمة المنتخب السعودي لِمعسكر إسبانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).