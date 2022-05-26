نجم موناكو ينعش آمال ريال مدريد وليفربول

2022/05/26 | 13:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أنعش لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو، أوريلين تشواميني، آمال ليفربول وريال مدريد قبل بداية فترة الانتقالات الصيفية وصراعهما الشرس على الفرنسي.وتحدث تشواميني عن اهتمام الأندية الأوروبية به في حوار مع شبكة “CNN Sport” الأمريكية، وقال: “إنه لأمر مضحك، مع أصدقائي بنوا بدياشيل وجبريل سيديبي، يقولان لي كل صباح ستذهب […]

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