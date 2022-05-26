زيلينسكي ينهي سفر الروس إلى أوكرانيا

2022/05/26 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإنهاء سفر الروس إلى بلاده بدون تأشيرة دخول، مشيراً إلى ضرورة تشديد الأمن على الحدود في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وفي الوقت الحالي يُسمح للروس بزيارة أوكرانيا المجاورة بدون تأشيرات، قال زيلينسكي، في منشور على الموقع الإلكتروني للرئاسة، إنه أيد التماساً قدمه مواطن طلب فيه إنهاء هذا الأمر.وأضاف: “على خلفية العدوان الروسي الشامل فإن القضية المثارة هي قضية مهمة وحيوية.



أؤيد الحاجة لتشديد القيود على دخول المواطنين الروس”.وأشار زيلينسكي إلى أنه أرسل رسالة إلى رئيس الوزراء دنيس سميهال يطلب فيها تنفيذ هذا الأمر.



دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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