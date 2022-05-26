رئيس كــوبــا لن يحضر قمة الأميركيتين

2022/05/26 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أنه لن يشارك “في أي من الأحوال” في قمة الأميركيتين المقرر عقدها في حزيران/يونيو في الولايات المتحدة التي ألمحت إلى أنه قد لا يتم دعوته اليها.

وكتب دياز كانيل في تغريدة على تويتر “يمكنني أن أؤكد لكم أنني لن أحضر بأي من الأحوال” مشيدا “بالموقف الشجاع واللائق من دول عارضت هذه الاستبعادات” عن القمة.

لم تصدر واشنطن بعد اللائحة النهائية للمدعوين الى قمة الأميركيتين التي ستعقد من 6 الى 10 حزيران/يونيو في لوس أنجليس.

وأوضحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن انه من غير المرتقب حضور كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا لان هذه الدول لا “تحترم” مبادئ الميثاق الديموقراطي للدول الأميركية الساري منذ 2001.

وكانت أشارت منذ كانون الثاني/يناير الى ان “التزام سبيل الديموقراطية” سيكون “عاملا أساسيا في معرفة من تتم دعوته أم لا”.

وكان رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا أعلن أيضا في 18 أيار/مايو انه “غير مهتم” بالمشاركة في القمة.

وأعلن رؤساء المكسيك وبوليفيا وغواتيمالا وهندوراس والكثير من دول الكاريبي أنهم لن يحضروا القمة إذا لم تتم دعوة جميع دول المنطقة.



وطالبت الأرجنتين وتشيلي بعدم استبعاد أي دولة.

من جهته، أكد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مشاركته وأوضح الأربعاء أنه سيعقد في هذه المناسبة لقاء ثنائيا مع بايدن

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