ارتفاع قتلى الجيش التركي بالعراق إلى 6 جنود في 3 أيام

2022/05/26 | 13:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل جندي تركي الخميس، خلال عملية عسكرية في شمال العراق حيث تواجه أنقرة المتمردين الأكراد الأتراك كما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

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