مورينيو: صنعت التاريخ مع روما وسأستمر مدربًا لهم

2022/05/26 | 13:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أدلى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، بتصريح عن مستقبله ردًا على أنباء رحيله، وذلك بعد التتويج بدوري المؤتمر الأوروبي.وقاد مورينيو فريقه روما للتتويج بدوري المؤتمر الأوروبي، عقب الفوز على فينورد الهولندي بهدف دون مقابل.وقال مورينيو في تصريحاته لـ “سكاي سبورت إيطاليا”: “سأرفض أي عرض، سأبقى هنا في روما […]

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