بالفيديو.. لاول مرة منذ اشهر.. عودة القوارب الى بحيرة حمرين

2022/05/26 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

حصلت بغداد اليوم على فيديو يوثق عودة القوارب الى بحيرة حمرين اقصى شمال شرق ديالى بعد تجاوز مرحلة النضوب عقب تدفق كميات جيدة من المياه من سد دربندخان في كردستان عبر حوض نهر ديالى لترتفع بشكل نسبي كميات المياه في حوض البحيرة وتعود معها قوارب الصيادين ولو بشكل محدود لكنها اعطت رسالة تفاؤل عقب اشهر صعبة وصلت البحيرة الى مرحلة النضوب الفعلي بعد انحسار خزينها الى 130 مليون م3 فقط بعدما كانت قرابة 3 مليارت م3 في صيف 2019.

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