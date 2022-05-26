قانون تجريم التطبيع يكشف حجم التهاون حكومة الكاظمي مع الكيان الصهيوني 

2022/05/26 | 13:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس لجنة الشهداء النيابية احمد الجبوري، الخميس، عن تفاصيل قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مبينا ان القانون سيمنع وجود اية شركة امنية اسرائيلية داخل العراق.وقال الجبوري في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني يحاسب كل فرد او مسؤول حكومي متخابر مع حكومة او شركات الاحتلال […]

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