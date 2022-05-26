بحضور إيطالي.. بغداد تحتضن نهائي بطولة الناشئين بالكرة الطائرة

2022/05/26 | 13:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، اليوم الخميس، عن موعد إقامة المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة أندية العراق للناشئين.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة جميل العبادي؛ إن “الاتحاد حدد موعد انطلاق المباراتين التي سيتم من خلالها تحديد صاحبي اللقب والوصيف، وكذلك صاحبي المركزين الثالث والرابع”.

وأضاف العبادي أن المباراتين ستقامان في الثاني من حزيران المقبل في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية”.

وبين أن “مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ستنطلق في الساعة الثالثة بين فريقي الرميثة والشطرة ، بينما تقام المباراة الختامية بين فريقي نادي نفط ميسان ونادي الدغارة في الساعة الخامسة مساءً”.

ولفت رئيس اتحاد الطائرة؛ الى أن “مدرب المنتخبات الوطنية للفئات العمرية الإيطالي فيشنزو ناتشي الذي تعاقد معه الاتحاد مؤخراً سيحضر المباراتين للاطلاع على مستوى اللاعبين لضم البارزين في المنتخب الوطني”.

وجرت منافسات بطولة اندية العراق للناشئين بمشاركة ثماني فرق والتي احتضنتها قاعة العباس في مدينة كربلاء المقدسة.

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