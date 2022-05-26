2022/05/26 | 13:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهرت المقالة الاسدي: قانون تجريم “التطبيع” اكتمل وسيتم التصويت عليه اليوم أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسدي: قانون تجريم “التطبيع” اكتمل وسيتم التصويت عليه اليوم) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسدي: قانون تجريم “التطبيع” اكتمل وسيتم التصويت عليه اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).