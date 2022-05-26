صلاح الدين وبغداد تتأهبان لعاصفة ترابية جديدة

2022/05/26 | 13:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى راصد جوي عراقي، اليوم الخميس، أن

العاصمة بغداد ومحافظة صلاح الدين في

مرمى عاصفة ترابية جديدة.

وقال صادق عطيه، في تحديث جوي، إن

محافظة صلاح الدين في مرمى الغبار

المتصاعد من وسط نينوى بسبب نشاط الر

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